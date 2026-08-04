Meuse : 54 monuments ouvrent leurs portes aux familles

Les 17 et 18 octobre 2026, les familles pourront partir à la découverte du patrimoine à l'occasion de la 28e édition de Monument Jeu d'enfant. Organisé par le Centre des monuments nationaux, ce rendez-vous proposera des activités destinées aux enfants de 5 à 12 ans dans 54 monuments à travers la France. En Meuse, cette programmation constitue une opportunité supplémentaire de mettre en avant le patrimoine départemental auprès d'un public familial.

Jeux d'enquête, ateliers de création, visites contées, spectacles et défis en famille doivent permettre aux plus jeunes de découvrir les monuments autrement.

Le patrimoine, un levier pour les territoires

L'événement s'inscrit dans une stratégie plus large de renouvellement des publics. À l'échelle nationale, les monuments cherchent à rendre leurs sites plus attractifs grâce à des expériences participatives adaptées aux enfants. Pour les territoires comme la Meuse, cette approche peut renforcer la visibilité du patrimoine et encourager les visiteurs à prolonger leur séjour, avec des retombées potentielles pour l'économie touristique locale. Le rendez-vous constitue ainsi un levier pour rapprocher patrimoine, tourisme familial et attractivité territoriale.