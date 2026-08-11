La Normandie, une terre de coquillages

Avec ses 600 kilomètres de côtes, la Normandie dispose d’un environnement particulièrement favorable à la conchyliculture. Huîtres, moules et palourdes y sont élevées selon des techniques spécifiques et contribuent à faire vivre près de 350 producteurs. La filière constitue également un secteur important de l’économie littorale et du patrimoine gastronomique régional.

Une offre diversifiée

L’ostréiculture occupe une place centrale dans cette filière. Les parcs ostréicoles normands produisent près de 25 000 tonnes d’huîtres chaque année, ce qui place la région au premier rang des territoires ostréicoles français.

Autre produit emblématique du littoral normand : la moule de bouchot. La mytiliculture repose sur l’élevage des moules sur des pieux installés dans l’estran, cette partie du littoral alternativement couverte et découverte par la mer. La Normandie produit chaque année environ 16 000 tonnes de moules de bouchot. Installées au contact des eaux, elles bénéficient du brassage des eaux et des fortes marées du littoral normand.

La vénériculture vient compléter cette diversité avec l’élevage des palourdes. Chaque année, environ 320 tonnes sont produites en Normandie, qui se place ainsi au premier rang des régions françaises pour cette production. L’archipel des îles Chausey compte notamment parmi les territoires concernés par cette activité. Les jeunes palourdes y sont semées directement dans le sable avant de poursuivre leur croissance dans leur environnement naturel.

Des produits qui racontent un territoire

Consommer des coquillages normands ne se résume pas à une question de goût. Derrière une assiette d’huîtres, de moules ou de palourdes se trouvent des producteurs, des métiers spécialisés et une activité économique étroitement liée au littoral. Sur les marchés, chez les producteurs, dans les poissonneries ou au restaurant, ces produits permettent aussi de découvrir une partie du patrimoine gastronomique normand. Leur production rappelle enfin l’importance de préserver les milieux marins dont dépend directement toute la filière.