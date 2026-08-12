Meuse : Saint-Mihiel ouvre gratuitement trois sites patrimoniaux

À Saint-Mihiel, les visiteurs peuvent jusqu’à la fin du mois d’août découvrir gratuitement trois lieux consacrés au patrimoine et à l’histoire de la commune. Les visites guidées permettent d’explorer la Bibliothèque Bénédictine et ses collections de livres anciens, le Musée d’Art Sacré ainsi que l’exposition consacrée au Saillant de Saint-Mihiel et à la Première Guerre mondiale. D’une durée d’une heure, elles sont organisées du mardi au vendredi ainsi que le dimanche, avec des départs prévus à 14 h 30 et 16 h 30. Pour la commune, cette programmation constitue un moyen de mettre en avant plusieurs équipements culturels auprès des visiteurs durant la saison touristique. La gratuité facilite l’accès aux sites et peut contribuer à accroître leur fréquentation.

Le patrimoine soutient l’activité touristique

À l’échelle nationale, les territoires utilisent de plus en plus leur patrimoine culturel comme levier d’attractivité touristique. Musées, monuments et sites historiques participent à la construction de l’offre touristique locale et peuvent générer des flux de visiteurs au bénéfice de l’économie environnante. À Saint-Mihiel, la concentration de plusieurs lieux patrimoniaux au sein d’un même parcours renforce cette logique de valorisation du territoire.