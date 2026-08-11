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Meuse : 1 000 trésors de Toutânkhamon exposés à Paris

Depuis la Meuse, l’exposition consacrée à Toutânkhamon offre jusqu’au 6 septembre une nouvelle raison de rejoindre Paris Expo Porte de Versailles. Sur 2 500 m², le parcours mise sur l’immersion pour transformer une exposition historique en expérience culturelle.

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Toutânkhamon dévoile ses trésors à Paris. © Burton.

Toutânkhamon dévoile ses trésors à Paris. © Burton.

Par J.M
Les Tablettes Lorraines
Publié le 11 août 2026 - Mis à jour le 11 août 2026

Pour les habitants de la Meuse à la recherche d’une sortie culturelle à Paris cet été, l’exposition consacrée à Toutânkhamon propose une plongée spectaculaire dans l’une des découvertes archéologiques les plus célèbres du XXe siècle. Jusqu’au 6 septembre 2026, Paris Expo Porte de Versailles accueille une reconstitution du tombeau découvert par Howard Carter en 1922. Sur plus de 2 500 m², environ 1 000 objets sont présentés dans une scénographie destinée à restituer l’organisation des chambres funéraires et l’atmosphère de la découverte. L’exposition associe également une salle immersive à 360° et une expérience en réalité virtuelle.

Les expositions misent sur l’expérience

Le retour de Toutânkhamon à Paris illustre surtout l’évolution du modèle des grandes expositions culturelles. La présentation d’objets historiques s’accompagne désormais de dispositifs numériques et immersifs destinés à enrichir le parcours du visiteur et à élargir les publics. Cette transformation rapproche progressivement culture, loisirs et tourisme, avec des effets potentiels sur l’économie locale autour des sites qui accueillent ces événements. 