Le salon des SolutionsCSE de retour à Rouen les 13 et 14 octobre

Le salon SolutionsCSE se tiendra les 13 et 14 octobre 2026, de 9 h à 17 h, au Hall 5 du Parc des expositions de Rouen. L'événement s'adresse aux élus de comités sociaux et économiques, aux représentants du personnel ainsi qu'aux acteurs du dialogue social.

Les visiteurs pourront rencontrer des fournisseurs et prestataires spécialisés, comparer les offres du marché et échanger avec d'autres élus de CSE. Près de 120 exposants représentant sept secteurs d'activité sont attendus : avantages aux salariés, billetterie et loisirs, voyages, gastronomie, organisation d'événements, fonctionnement des CSE ou encore missions économiques et sociales. Des conférences, animés par des experts, viendront compléter le programme.

Un rendez-vous organisé dans toute la France

L'édition de Rouen s'inscrit dans le calendrier national des salons SolutionsCSE organisés à travers la France. Depuis plus de 35 ans, SolutionsCSE accompagne les élus de comités sociaux et économiques et les représentants du personnel. Son réseau de salons réunit des fournisseurs issus de nombreux secteurs d'activité, propose des conférences consacrées à l'actualité des CSE et favorise le partage de bonnes pratiques.











