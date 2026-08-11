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L’écosystème français des mobilités actives se réunit fin septembre à Nancy

Les 2es Rencontres du Réseau Vélo et Marche sont annoncées du 30 septembre au 2 octobre au Centre de congrès Prouvé à Nancy. L’occasion de faire le point sur les avancées et prospectives en matière de mobilités durables dans les collectivités territoriales. 

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© DR. Nancy accueille, fin septembre, la 2e édition des Rencontres nationales du Réseau Vélo et Marche.

© DR. Nancy accueille, fin septembre, la 2e édition des Rencontres nationales du Réseau Vélo et Marche.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 11 août 2026 - Mis à jour le 11 août 2026

Les mobilités durables et actives en actions ! Du 30 septembre au 2 octobre, Nancy sera la capitale des mobilités actives à l’occasion des 2es Rencontres du Réseau Vélo et Marche annoncées au Centre de congrès Prouvé. 

Solutions et innovations 

Ce rendez-vous est organisé par l’association éponyme née de la fusion l’an passé de l’association Vélo & Territoires et du Club des villes et territoires cyclables et marchables. 

Plus de 400 collectivités sont aujourd’hui membres du Réseau Vélo et Marche. 

«Ces rencontres réunissent l’ensemble de l’écosystème français des mobilités actives. Elles permettent aux élus, techniciens, aménageurs, usagers et acteurs du tourisme à vélo de se rencontrer, d’échanger sur leurs expériences et de découvrir les solutions et innovations pour développer la pratique du vélo et de la marche», expliquent les organisateurs. 

Plusieurs ateliers et conférences sont programmés autour des aménagements urbains, de l’écomobilité en passant par le cyclotourisme. 

Programme complet sur le :https://reseau-velo-marche.org/2es-rencontres-du-reseau-velo-et-marche/

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