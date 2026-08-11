Des milliers de visiteurs ont participé, dimanche 8 août, à la fête départementale de l’agriculture à Étang-sur-Arroux. Organisée avec la mobilisation des jeunes agriculteurs de plusieurs cantons de Saône-et-Loire, la manifestation a proposé de nombreuses animations autour des métiers et des pratiques agricoles. Les spectateurs ont notamment assisté à des épreuves et à des courses organisées pour l’occasion. Un concours de labour a également permis de mettre en avant les techniques et le savoir-faire des participants.

Animations et matériel au programme

La journée a aussi été marquée par une démonstration de chiens de troupeaux, consacrée à la conduite des animaux. Une exposition a présenté différents matériels agricoles, avec des machines anciennes et des équipements plus récents. Les enfants disposaient également de plusieurs attractions. La forte chaleur n’a pas empêché la fréquentation de rester importante. La buvette et le repas du midi ont notamment connu une forte affluence. Un marché de producteurs complétait le programme, donnant à la journée une dimension à la fois agricole, démonstrative et conviviale.