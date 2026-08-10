Parmi les principaux dispositifs figure l'Indemnité de Solidarité Nationale (ISN), qui permet d’indemniser les pertes de récoltes provoquées par des événements climatiques exceptionnels, tels que la sécheresse, le gel, la grêle ou les inondations. Les exploitations en difficulté peuvent également solliciter le dispositif AREA (Aide à la Relance de l'Exploitation Agricole), destiné à accompagner leur redressement grâce à un plan de restructuration et à un suivi technico-économique personnalisé.

D'autres mesures de soutien sont également accessibles. L'État rembourse 15 centimes par litre de Gazole Non Routier (GNR) acheté pour les travaux agricoles et forestiers réalisés entre mai et août 2026. Une aide exceptionnelle est par ailleurs prévue pour l'achat d'engrais minéraux azotés simples. Son montant est fixé à 50 € par tonne, porté à 70 € pour les exploitations les plus exposées et les Jeunes Agriculteurs. Les demandes s'effectuent en ligne sur les plateformes dédiées du ministère de l'Agriculture, de Chorus Pro et de FranceAgriMer.

Au-delà de ces aides financières, les exploitants confrontés à des difficultés économiques ou à une situation de mal-être peuvent également bénéficier d'un accompagnement de la MSA Marne Ardennes Meuse. L'organisme propose plusieurs dispositifs, parmi lesquels la prise en charge ou le report des cotisations sociales, des aides financières adaptées à la situation de l'exploitation, un accompagnement social ainsi qu'un soutien psychologique. Les informations sur ces dispositifs sont disponibles sur le site de la MSA Marne Ardennes Meuse.