"Progression lente" du feu dans la Drôme, celui en Lozère fixé

Le feu qui sévit depuis plus d'une semaine dans la Drôme "poursuit sa progression lente" avec environ 400 hectares brûlés, mais celui qui s'est déclaré dimanche dans la Lozère est "fixé", ont indiqué lundi les préfectures de ces départements.

Dans la Drôme, la nuit a été "globalement calme" mais l'incendie, qui a pris le 3 août dans le massif montagneux du Claps, a progressé d'une trentaine d'hectares depuis dimanche, précise la préfecture dans son point matinal.

Et au terme de la journée de lundi, "malgré des reprises et de nombreux points chauds, la surface brûlée n'a quasiment pas progressé", toujours à 400 hectares, selon un point préfectoral à 18H00.

Près de 580 sapeurs-pompiers et militaires ont été mobilisés lors des opérations du jour, appuyés par cinq Canadair et un hélicoptère Puma lourd, pour combattre ce feu situé à une soixantaine de km à vol d'oiseau à l'est de Montélimar.

La Drôme est l'un des 32 départements placés mardi en niveau de danger élevé de feu de forêt par Météo-France.

En Lozère, l'incendie qui s'est déclaré dimanche en milieu de journée a été fixé lundi à 08H00 après avoir parcouru 150 hectares de végétation, a assuré la préfecture à l'AFP.

"Les sapeurs-pompiers sont restés mobilisés toute la nuit et le seront encore largement aujourd'hui pour procéder aux opérations de noyage", a-t-elle poursuivi.

Le feu, qui s'était déclaré dimanche vers 12H45 sur la commune du Massegros-Causses-Gorges, à environ 140 km au nord-ouest de Montpellier, pourrait être dû à l'embrasement d'une voiture sur un chemin communal, avaient indiqué dimanche les pompiers du département.

Plus de 270 pompiers, quatre Canadair et deux Dash avaient été engagés.

"Cette mobilisation a permis de contenir l'incendie et de préserver les habitations", a précisé la préfecture, faisant état de trois sapeurs-pompiers blessés.

Les personnes évacuées dimanche soir sur la commune de La Tieule ont pu rejoindre leur domicile dans la soirée.