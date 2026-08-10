À la rencontre des producteurs du sud-ouest de la Somme

Le service alimentation territoriale de la communauté de communes Somme Sud-Ouest (CC2SO) a parmi ses objectifs celui de favoriser une alimentation locale, durable et de qualité, tout en soutenant l'agriculture du territoire. Le programme «À la rencontre de nos producteurs» s'inscrit de fait pleinement dans les actions menées par le service alimentation territoriale puisque les habitants sont invités à pousser les portes de fermes et d'exploitations locales pour découvrir le quotidien des agriculteurs, leurs méthodes de production et les savoir-faire qui font la richesse du territoire.

«Ces rencontres sont l'occasion d'échanger directement avec les producteurs, de mieux comprendre leur métier, de découvrir les différentes étapes de production ou de transformation de leurs produits, mais aussi de déguster et/ou d'acheter des produits locaux en circuit court», confirme la CC2SO.

Circuit court et alimentation responsable

Par ces rencontres avec les producteurs, la collectivité contribue en effet à renforcer les liens entre consommateurs et agriculteurs, à valoriser les circuits courts, à encourager la consommation de produits locaux et à soutenir les filières agricoles de proximité. Le service alimentation territorial ajoute : «Cette démarche participe également à sensibiliser le public à une alimentation plus responsable et à faire connaître les nombreuses exploitations qui contribuent chaque jour à la vitalité du territoire».

Deux visites sont encore au rendez-vous du programme de l'été : le Maraîcher du Liger, mercredi 12 août, pour une immersion au cœur d'une exploitation maraîchère. Les Reines des Près à Méréaucourt, mercredi 19 août, pour une découverte des yourtes et une pause gourmande. Toutes les visites sont gratuites, ouvertes à tous et sur réservation obligatoire à dietpal@cc2so.fr ou au 06 73 61 88 82.