











Pour la quatrième année consécutive, la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges participe au Challenge de la Mobilité Bourgogne Franche-Comté « Au travail, on s’y rend autrement », organisé du 14 au 20 septembre. Cette initiative invite les employeurs à encourager leurs salariés à expérimenter d'autres solutions de déplacement pour les trajets domicile-travail. Elle s’inscrit dans le cadre du défi régional, porté par l’ADEME BFC en partenariat avec la région Bourgogne Franche-Comté, la DREAL et la CCI.





Des employeurs invités à relever le défi





Collectivités, entreprises, commerces et autres employeurs peuvent dès à présent s'inscrire afin de mobiliser leurs salariés. Plusieurs solutions sont mises en avant durant cette semaine, dont la marche, le vélo, les transports en commun et le covoiturage. L'objectif est d'encourager l'adoption de nouvelles habitudes de déplacement au-delà de l'événement. Les établissements participants pourront également concourir à différents prix décernés sur le territoire ou à l'échelle régionale.





Le covoiturage mis en avant avec BlaBlaCar Daily





La Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges rappelle également son partenariat avec l'application BlaBlaCar Daily, mis en place pour favoriser le covoiturage sur les trajets domicile-travail. Dans le cadre de ce partenariat, les automobilistes qui proposent un trajet peuvent bénéficier d'une participation financière comprise entre 1,50 et 3 euros par trajet et par passager, tandis que les personnes qui effectuent le trajet n'ont aucun frais à régler.



