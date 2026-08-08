Début des vendanges en Bourgogne, un nouveau record de précocité

Les vendanges ont démarré samedi en Bourgogne, avec de premières récoltes lancées pour les crémants: un nouveau record de précocité en raison des canicules successives.

"Les records tombent. Ca va vite": en près de quarante ans de carrière de vigneron, Marc Sangoy, président de la Cave de Lugny (Saône-et-Loire), n'avait jamais expérimenté des vendanges aussi précoces.

"Alors que le dernier record ne datait que de 2022, le 13 août, on démarre cette année un 8 août pour les crémants", traditionnellement récoltés en premier, a déclaré à l'AFP le patron de la coopérative qui regroupe 1.250 hectares de vignes.

Pour les vins "tranquilles" (non-effervescents), les vendanges devraient débuter "en fin de semaine prochaine, probablement", a estimé M. Sangoy.

En moyenne sur l'ensemble de la Bourgogne et pour les vins tranquilles, les blancs devraient être récoltés "autour du 18-20" août et les rouges "vers le 20-25", estime Thiébault Huber, président de la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne (CAVB).

"On tablait sur des vendanges avant le 15 août mais on prévoit plutôt maintenant vers le 25" car "la sécheresse et la canicule ont bloqué la vigne et freiné la maturité des raisins", explique-t-il.

Le record historique de vendanges des rouges, établi à Beaune (Côte d'Or) le 15 août 1556, ne devrait donc pas être battu.

Ailleurs en France, les vendanges ont elles aussi connu une précocité historique, après avoir démarré dès jeudi en Champagne, et dans le Bordelais pour les crémants. Le Languedoc-Roussillon a, lui, commencé dès juillet.

Selon une étude réalisée par l'historien du climat Thomas Labbé sur sept siècles de dates de vendanges des rouges à Beaune, la récolte se déroulait autour du 27 septembre en moyenne entre la fin du Moyen Age et 1988.

Puis "tout s'est accéléré depuis 1988", dit-il. La moyenne pour le début des vendanges a ainsi atteint le 6 septembre en 2019.

Quant aux rendements, ils seront largement inférieurs, les raisins ayant peu grossi pour cause de sécheresse, prédisent les vignerons en Bourgogne. "Ils dépasseront à peine les 30%", évalue Olivier Fichet, vigneron à Igé (Saône-et-Loire) qui vendangera ses 30 hectares "vers le 15 août".

"La récolte sera très moyenne en quantité mais bonne en qualité", ajoute Michel Barraud, coprésident du Comité des vins de Bourgogne (l'interprofession).