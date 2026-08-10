La Bourse de Paris reste perchée sur ses niveaux records

La Bourse de Paris a terminé en légère hausse lundi, le CAC 40 signant un nouveau record en clôture, dans un marché néanmoins prudent face aux incertitudes sur une réouverture du détroit d'Ormuz, qui ont contribué à faire remonter les prix du pétrole.

L'indice vedette parisien CAC 40 a terminé en légère hausse de 0,13%, une progression suffisante pour enregistrer un nouveau record en clôture à 8.726,03 points, effaçant de 11,10 points le dernier record enregistré à la clôture datant de vendredi (8.714,93 points).

Les investisseurs adoptent "une attitude prudente en évaluant les perspectives d'une réouverture du détroit d'Ormuz", commente Patrick Munnelly de Tickmill Group.

"Les potentiels catalyseurs de marché diminuent, et l'attention reste tournée vers le trio thématique composé de la guerre avec l'Iran, des prix de l'énergie et de la politique des taux", explique Andreas Lipkow de CMC Markets.

La remontée des prix du pétrole, avec le Brent, référence mondiale qui évolue désormais au-delà des 85 dollars le baril, retient l'attention des marchés.

Enjeu majeur de la guerre au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz restera verrouillé tant que Washington n'acceptera pas "toutes" les conditions posées par Téhéran, ont insisté dimanche les Gardiens de la Révolution, éloignant l'espoir d'un règlement rapide du conflit.

Minimisant ces exigences, le président Donald Trump a déclaré dans une interview au média Axios que les États-Unis restaient "discrets" et se contentaient "d'observer l'Iran avec son inflation galopante", une économie en "très mauvais état" et le risque selon lui de ne plus pouvoir payer ses troupes.

"La majorité des investisseurs continue de miser sur une solution diplomatique, mais la situation demeure dans l'ensemble opaque et difficile", estime M. Lipkow.

Les prochains jours s'annoncent par ailleurs chargés en données économiques avec comme point d'orgue l'indicateur d'inflation côté consommateurs (CPI) pour le mois de juillet aux Etats-Unis mercredi et son équivalent pour les producteurs (PPI) jeudi.

TotalEnergies en profite

Le titre TotalEnergies a terminé en hausse de 1,96% à 75,54 euros et Maurel & Prom a gagné 1,08% à 7,98 euros, suivant la hausse des cours du pétrole.

La remontée des prix dope mécaniquement les perspectives de bénéfices des groupes pétroliers.

Euronext CAC40