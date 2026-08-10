Compiègne : le point sur les travaux de l'été

Place du 5e Dragons, les travaux du giratoire «hollandais» sont en cours et sont programmés jusqu'à la mi-août. Il s'agit d'un nouveau giratoire inspiré des modèles nordiques pour mieux partager l'espace entre voitures, vélos et piétons. «Cet aménagement a été imaginé en concertation avec les habitants du quartier», soulignent les services de Compiègne et son Agglomération. La liaison entre la rue de Soissons et le cours Guynemer est maintenue mais l'accès à la rue de l'Estacade est ponctuellement barré en cas de nécessité. L'Agglomération précise encore qu'à proximité, «les travaux du quartier de l'Estacade continuent avec la construction d'une supérette dont l'ouverture est prévue pour la fin de l'année 2026».

Les rues de Bouvines et Martel fermées

Depuis le 6 juillet et jusqu'à la fin du mois d'août, la rue de Bouvines et la rue Martel sont fermées à la circulation. D'importants travaux sont en effet nécessaires dans la rue de Bouvines pour la rénovation des réseaux d'assainissement et d'alimentation en eau potable, «en raison notamment des affaissements récurrents signalés dans ce secteur», explique l'Agglo. Pendant la durée des travaux, la circulation est exceptionnellement autorisée à contresens pour les riverains rue Pierre d’Ailly, l’accès au parking souterrain se fait par la rue Notre-Dame de Bon Secours et la rue Philippe-Auguste, et le centre de loisirs des vacances d’été a été déplacé à l’école Saint-Germain. Par ailleurs, le raccordement de l’école Hersan, de l’école Jeanne d’Arc, des salles Saint-Nicolas, du Centre et du musée Antoine-Vivenel au réseau de chauffage urbain est également programmé : «Il permettra d’importantes économies en raison du prix stable de cette source d’énergie».

Des chantiers à venir

Au chapitre des travaux d'enfouissement des réseaux et de rénovation du réseau d'eau potable, un autre chantier débutera à partir du lundi 24 août : rue Jean Lhuillier. La collectivité signale que «la circulation y sera interdite en journée et sera rétablie en soirée et le week-end pour les riverains». De plus, en ce qui concerne l'aménagement du quartier de gare, la zone de travaux se situe place de la Gare en août, puis quai de la République et devant le futur hôtel en septembre.