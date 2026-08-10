Une nouvelle édition du salon 24 heures pour l'emploi et la formation se tiendra, le 10 septembre prochain, au Parc des expositions de Rouen. Accessible gratuitement, l’évènement s'adresse aux personnes en recherche d'un emploi, d'une alternance, d'une formation ou d'une reconversion professionnelle.

Une offre de formation et de recrutement

Le salon rassemblera plus de 70 entreprises et organismes de formation, avec plusieurs centaines d'opportunités annoncées en CDI, CDD, alternance, stage, intérim et formation. Les participants auront la possibilité d'échanger directement avec les recruteurs et les professionnels de l'orientation, de découvrir les parcours de formation et les modalités d'accès aux différents cursus, mais aussi d'obtenir des conseils dans le cadre de leur recherche d'une entreprise d'accueil. Les organisateurs invitent les candidats à se munir de plusieurs exemplaires de leur CV afin de faciliter leurs échanges avec les exposants.

Par ailleurs, les visiteurs pourront également participer à des ateliers et des conférences, proposés par L4M et ses partenaires, consacrés notamment à la gestion du stress avant un entretien d’embauche, à la reconversion professionnelle et à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la recherche d'emploi.



