Meuse : l’État ouvre un appel à projets pour créer des emplois

L’État cherche à soutenir le développement économique et l’emploi en Meuse. Il ouvre en 2026 un appel à manifestation d’intérêt destiné aux porteurs de projets contribuant à la création ou à la consolidation d’emplois sur le territoire. Les initiatives peuvent concerner la transformation de produits agricoles, la création ou le développement d’une unité de production, les circuits de proximité ou encore des activités innovantes liées à la transition écologique. Les projets implantés dans les secteurs de Maizey et du Sammiellois seront examinés en priorité, avant ceux portés dans les autres secteurs du département. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2026.

Des financements pour revitaliser les territoires

Cette initiative illustre un enjeu qui dépasse le seul territoire meusien : orienter les moyens de la revitalisation vers des projets générateurs d’activité et d’emplois. En Meuse, les secteurs ciblés couvrent notamment l’industrie, l’agriculture, les circuits de proximité et la transition écologique. L’enjeu consiste ainsi à diversifier les activités économiques locales et à renforcer les capacités de développement des bassins de vie. Le dispositif associe l’État, les entreprises et les acteurs locaux autour du financement de projets répondant aux besoins du territoire.