Rouen : une boutique ESS met en avant créateurs et réemploi

La Boutique éphémère de l'ESS, située rue Jeanne d'Arc à Rouen, propose jusqu'au 31 août une exposition mettant en avant des artistes et artisans de la SCOP276 ainsi que des créateurs locaux. Ce projet a pour but de valoriser les compétences artisanales de la région et de rendre l'art accessible à tous. Les visiteurs peuvent y découvrir une variété de créations originales, allant des accessoires en crochet aux illustrations en passant par des photographies et des broderies. En plus de l'exposition, la boutique organise divers ateliers participatifs pour favoriser les échanges entre les créateurs et le public. Ces activités incluent des séances autour de la photographie, du crochet et du macramé, offrant aux participants l'occasion de s'initier à différentes pratiques artistiques.

L’ESS développe des modèles commerciaux responsables

À partir de septembre et jusqu'à la fin de l'année, Frip&Co prendra le relais avec son concept store Frip&Co Street, destiné aux jeunes de 15 à 25 ans. Ce nouveau magasin se concentrera sur le streetwear, le sportswear et la customisation textile, répondant ainsi aux aspirations d'une génération soucieuse d'un engagement environnemental. Les visiteurs seront invités à participer à des ateliers d'upcycling pour donner une seconde vie à leurs vêtements grâce à différentes techniques créatives telles que la couture et la broderie. Frip&Co Street met également un point d'honneur à accompagner des personnes en parcours d'insertion professionnelle dans les métiers liés à la vente et à l'animation d'ateliers.