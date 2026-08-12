Neuville : 346 000 euros investis dans les écoles Langevin

À Neuville, les bâtiments scolaires Langevin bénéficient de plusieurs interventions durant l’été. À l’école maternelle, le chantier d’isolation représente l’essentiel de l’opération, avec notamment le remplacement des menuiseries afin d’améliorer les performances du bâtiment. Le montant global des travaux atteint 346 000 euros. La salle de jeux a également fait l’objet d’une intervention avec la pose d’un nouveau revêtement réalisée en juillet.

Les travaux concernent également l’école élémentaire Langevin. Des opérations de remplacement de la robinetterie sont prévues, tandis qu’un nouvel abri destiné aux vélos et aux trottinettes doit être installé d’ici la fin du mois d’août.

La rénovation énergétique gagne les écoles

À l’échelle nationale, les bâtiments scolaires représentent un enjeu important pour les collectivités, qui doivent entretenir leur patrimoine tout en améliorant sa performance énergétique. Le remplacement des menuiseries constitue l’un des leviers mobilisables lors de rénovations, avec un double objectif de modernisation des bâtiments et de maîtrise des consommations. À Neuville, l’investissement de 346 000 euros traduit ainsi l’effort consacré à la rénovation des équipements scolaires.