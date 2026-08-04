Villers-Cotterêts : Des travaux annoncés sur la RN2

L’État sécurise la traversée de la forêt de Retz par la pose de clôtures neuves le long de la route nationale 2 entre le carrefour de Vertes Feuilles et l'échangeur de Montgobert. Les travaux sont prévus à partir du 24 août pour une durée de deux mois. La circulation sera adaptée pendant cette période. Le remplacement des anciennes clôtures par des clôtures définitives, plus adaptées à la faune de la forêt et plus résistantes, améliorera la sécurité des abords de la voie pour l’ensemble des usagers et diminuera l’accidentologie sur cet axe.

400 000 euros de travaux

Ces travaux vont nécessiter des adaptations de la circulation. Ainsi, dans le sens Belgique/Paris, la voie de droite de la N2 sera neutralisée depuis le carrefour dit de «Vertes Feuilles» et la vitesse de circulation limitée à 90 km/h. Dans le sens Paris/Belgique, la voie de droite de la N2 sera neutralisée depuis l’échangeur de Montgobert et la vitesse de circulation limitée à 90 km/h.

Ces travaux, conduits et financés par l’État, représenté par la DREAL Hauts-de-France, sont réalisés par l’entreprise Jardicrea sous le contrôle de la Direction Interdépartementale des Routes Nord (DIR Nord), maître d’œuvre. Leur montant s’élève à 400 000 €. Les usagers sont appelés à faire preuve de vigilance et à respecter les dispositions mises en place pour la sécurité des hommes et des femmes qui interviennent en bord de route.