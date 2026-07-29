La Sanef a ouvert une aire de covoiturage sur l’A16 à Abbeville Nord

Depuis le 28 juillet, en partenariat avec le conseil départemental de la Somme, la Sanef a mis à disposition une nouvelle aire de covoiturage. Elle est située à proximité du diffuseur n°23 Abbeville Nord, sur l’A16. 37 places, dont une réservée aux personnes à mobilité réduite (PMR), ont été aménagées.



Cinq parkings développés par la Sanef

Ce nouvel équipement vient renforcer les solutions de mobilité proposées aux usagers du territoire. L’aire de covoiturage est entièrement financée par la Sanef à hauteur de 370 000 euros hors taxes. A noter que sa réalisation a été rendue possible grâce à la mise à disposition du terrain par le conseil départemental de la Somme, qui assure également l’exploitation du site. Cette nouvelle aire porte à cinq le nombre de parkings de covoiturage développés par la Sanef dans le département de la Somme. Les sites de Cléry-sur-Somme, Roye, Amiens Nord, Flixecourt et, désormais, Abbeville Nord représentent au total 167 places.

À travers ce nouveau projet, Sanef et le conseil départemental de la Somme poursuivent leur engagement commun en faveur du développement du covoiturage et des mobilités plus responsables, en proposant aux usagers des solutions adaptées aux besoins de leurs déplacements quotidiens.

Le covoiturage en progression

Selon l’observatoire national du covoiturage, ce moyen de déplacement serait en progression de 5% sur un an : «Outil de mobilité partagée, le covoiturage présente plusieurs intérêts dont celui de réduire le trafic et, par voie de conséquence, le risque d’accidents, explique le conseil départemental de la Somme dans un communiqué de presse commun avec la Sanef. Il permet aussi et surtout de réduire la pollution et l’empreinte écologique des déplacements, tout en permettant le désenclavement d’une partie de la population parfois dépourvue de moyens de locomotion et de services de transport».

La collectivité a la charge d’un réseau routier de près de 4 600 km. En 2022, elle a adopté son premier schéma des aires de covoiturage. Sur les 26 aires identifiées sous sa maîtrise d’ouvrage, 23 ont été réalisées. Par ailleurs, le département a accompagné financièrement, jusqu’en fin 2025, les communes souhaitant réaliser des aires ou des haltes de covoiturage. Ce partenariat se poursuit au travers des aides de la politique territoriale 2026-2028.