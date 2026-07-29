Incendies en Europe : les derniers développements

Voici les derniers développements mercredi sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet.

Espagne : les habitants de toutes les localités évacuées dans la province d'Ávila autorisés à rentrer chez eux

Tous les habitants des différentes localités évacuées ces derniers jours dans la province d'Ávila, au nord-ouest de Madrid, sont autorisés à rentrer chez eux, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

"Est décrétée, avec effet immédiat, la fin du confinement" et "des évacuations" de "toutes les localités qui se trouvaient encore dans cette situation dans la province d'Ávila", a indiqué le ministère, énumérant la liste des villes et villages concernés, à la faveur d'une amélioration des conditions météorologiques et des progrès des pompiers sur place.

Espagne: des dizaines de milliers d'évacués rentrent chez eux

Avec une situation "favorable" de la lutte contre l'incendie de forêts près de Madrid, plus de 20.000 personnes évacuées ont retrouvé leur domicile, les 12 prochaines heures étant "décisives" pour maîtriser le feu qui sévit depuis près d'une semaine, a annoncé le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez.

"Aujourd'hui, je crois que nous sommes de plus en plus proches de (l')objectif" de "venir à bout du feu", a-t-il dit lors d'un point-presse depuis le centre de commandement des opérations à Navalcarnero, à moins de 40 kilomètres au sud-ouest de la capitale.

Grèce : incendie sur l'île touristique de Paros, évacuations préventives

Les pompiers luttent toujours contre un incendie de forêt qui s'est déclaré la veille sur l'île touristique de Paros en mer Egée, entraînant des évacuations préventives dans la nuit de mardi à mercredi, selon le service des pompiers grecs.

"L'incendie a démarré mardi soir à Kampi, près d'un site de décharge dans l'ouest de l'île et s'est répandu vers le sud" et le centre de l'île "en raison de forts vents", a indiqué Υannis Artopios, porte-parole adjoint des pompiers à la télévision publique Ert.

France: le feu "toujours stabilisé" dans le sud-ouest, le risque de reprises persiste

L'incendie d'une rare intensité qui a consumé 42.000 hectares en Gironde, dans le sud-ouest de la France, depuis le 22 juillet est "toujours stabilisé" mercredi matin, selon la préfecture, mais les fortes chaleurs et le vent attendus dans la journée menacent d'alimenter de nouvelles reprises des flammes.

Une semaine après le début du plus gros incendie de forêt à ravager la France depuis 1949, où environ 50.000 hectares avaient été calcinés, "la nuit a été calme, le feu est ce matin toujours stabilisé avec plusieurs reprises (...) traitées rapidement cette nuit", a annoncé la préfecture. Mais les conditions météorologiques "défavorables" de mercredi, avec des températures attendues en hausse avec jusqu'à 41°C dans les terres et 38°C sur le littoral font craindre aux sapeurs-pompiers une reprise du feu.

France : "14 reprises de feu" près de Bordeaux

Les autorités françaises ont recensé mardi "14 reprises de feu (...) sur des zones qui avaient déjà été parcourues par le feu" près de Bordeaux dans le sud-ouest de la France, a souligné la préfète Sophie Brocas, mais l'incendie est "stabilisé" et "ne progresse pas".

Le feu repart dans la surface brûlée, tout particulièrement à Lège/Grand Crohot et Marcheprime, soit aux extrémités nord-ouest et sud-est de ce mégafeu.

France : après huit jours, l'incendie du Var est fixé

L'important incendie dans le département du Var, dans le sud-est de la France, qui a parcouru environ 4.500 hectares dans le massif du Gros Bessillon, menaçant plusieurs villages depuis son démarrage il y a huit jours, a été déclaré fixé, a annoncé mardi la préfecture.

Un homme de 23 ans, soupçonné d'une série de départs de feu de végétation a été mis en examen et placé en détention provisoire, a indiqué la gendarmerie. Une source proche de l'enquête a précisé à l'AFP que cet homme est soupçonné d'avoir joué un rôle dans une partie du feu dans le massif du Gros Bessillon.