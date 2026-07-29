Propulsé par son tube "Nightcall" et revenu sur le devant de la scène lors des Jeux olympiques de Paris, le DJ français Kavinsky, figure de la French Touch, a été retrouvé mort à son domicile, à quelques jours de son 51e anniversaire.

Le parquet de Paris, confirmant une information du journal Le Parisien, a indiqué mercredi qu'"une enquête en recherche des causes de la mort" avait été ouverte pour déterminer l'origine du décès, "aucun élément suspect n'ayant été découvert sur place par les services primo-intervenants", mardi soir.

Dans une réaction sur le réseau social Instagram, le président de la République, Emmanuel Macron, a salué l'artiste, qualifié de "fierté française pour toujours".

"Avec la disparition soudaine de Kavinsky, la France perd l'une de ses voix les plus singulières. Du film +Drive+ aux JO de Paris, le monde entier avait vibré sur +Nightcall+. À la fois dansante et nostalgique, sa musique continuera de traverser les générations et les frontières", a écrit sur X la ministre de la Culture, Catherine Pégard.

La disparition soudaine de Kavinsky, Vincent Belorgey de son vrai nom, braque la lumière sur un artiste de l'ombre.

Pianiste autodidacte né le 31 juillet 1975 en Seine-Saint-Denis, il s'était lancé au début des années 2000 en multipliant les projets et surtout les expériences live, assurant notamment des premières parties de Daft Punk.

Coup de fil nocturne

Plus qu'un alias, son double artistique s'est construit autour d'une légende rétro-futuriste en rouge et noir : celle d'un pilote de course disparu dans un accident en 1986 à Los Angeles, puis revenu d'entre les morts.

Sorti en 2010, son titre-phare, "Nightcall", est interprété par la chanteuse brésilienne Lovefoxxx et coproduit par Guy‑Manuel de Homem-Christo, moitié de Daft Punk. Morceau nimbé de synthwave - sous-genre de l'électro - à l'ambiance assombrie et au tempo ralenti, il évoque un mystérieux appel nocturne et incarne, à lui seul, l'imaginaire créé par l'artiste.

Un an plus tard, il fait partie de la bande originale de "Drive", thriller à succès avec Ryan Gosling, et apporte à Kavinsky, féru de cinéma, une reconnaissance internationale.

Le compositeur fait partie de la nouvelle génération de la French Touch, cette bannière virtuelle réunissant des signatures électro qui cartonnent hors des frontières, à l'image des groupes Air ou Justice.

Son premier album studio ne sort qu'en 2013 : "OutRun" - encore une référence à l'univers automobile - regroupe des morceaux déjà publiés par l'artiste et ajoute des inédits.

Sous les radars, Kavinsky était revenu en force en août 2024, pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris, au Stade de France. Il y avait joué "Nightcall", accompagné du groupe pop-rock Phoenix et de la star belge Angèle, dans l'un des moments les plus marquants de la soirée.