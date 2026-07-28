Cet événement familial mettra en place un campement reconstitué où les visiteurs pourront découvrir la vie quotidienne des Gaulois à travers des ateliers pratiques animés par des artisans celtes. Les participants auront l'occasion de s'initier à des activités variées telles que la forge, le tissage, la teinture végétale, et même la création de perles de verre et de poteries.

Les animations ne manqueront pas avec des démonstrations de combats historiques impliquant les enfants et une immersion pour les adultes. Un duel de bardes offrira aux visiteurs l'occasion d'apprécier la musique traditionnelle gauloise, tandis que des ateliers innovants permettront de créer des pièces de monnaie antiques. Parmi les nouveautés de cette édition, John Kenny, compositeur écossais, réalisera des démonstrations de carnyx, et un atelier photographique permettra aux participants de se faire immortaliser en Gaulois.

Le samedi soir, un banquet gaulois sera suivi d'un concert bal-folk animé par des musiciens locaux. Pour profiter pleinement de l'événement, les visiteurs pourront déguster des plats préparés par l'Etoile Sportive de Marsal et les associations locales. Les tarifs d'entrée sont fixés à 10 € pour les adultes et 7 € pour les réductions, avec une gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.