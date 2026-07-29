À Soissons, le boulevard Pasteur poursuit sa requalification

Les premières interventions portent notamment sur la mise en place de protections autour des arbres conservés afin de les préserver pendant les différentes étapes du chantier. Ce projet s'inscrit dans la continuité des aménagements réalisés sur le boulevard Victor Hugo. La requalification prévoit également des aménagements destinés à améliorer le cadre de vie et l'accessibilité de cet axe. L'objectif est de proposer un espace public plus fonctionnel et adapté aux différents modes de déplacement, tout en renforçant la présence de la nature en milieu urbain.

Une requalification globale

«Comme pour les boulevards Jeanne d’Arc et Victor Hugo, la requalification du boulevard Pasteur ne consiste pas en une simple réfection de voirie. Elle transforme en profondeur les réseaux, améliore la gestion des eaux pluviales, renforce la place de la nature en ville, développe les mobilités douces, sécurise les déplacements et embellit durablement l’espace public», souligne Alain Crémont, maire de Soissons.

À terme, le boulevard Pasteur doit devenir un axe paysager reliant le centre-ville au parc Saint-Crépin, avec une place plus importante accordée à la végétalisation, aux déplacements doux et à la sécurité des usagers. «À l’issue des travaux, le boulevard Pasteur constituera un nouvel axe majeur de la ville, conciliant patrimoine, transition écologique et qualité de vie, au bénéfice des habitants d’aujourd’hui comme des générations futures», poursuit-il.