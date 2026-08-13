Le projet prévoit une mise à 2 × 2 voies de la RN2, avec une vitesse maximale de 90 km/h. La future route ne sera pas classée comme voie express : les véhicules lents, notamment les convois agricoles, pourront donc continuer à l’emprunter. Des giratoires et un terre-plein central sont également prévus.

Le choix du fuseau E ne correspond toutefois pas encore au tracé définitif. L’État va désormais approfondir les études techniques, agricoles et environnementales afin d’identifier plusieurs variantes à l’intérieur de cette zone. Ces différents scénarios devront ensuite être soumis à une nouvelle concertation publique, prévue à partir de 2028.

Ce contournement s’inscrit dans le projet plus large de mise à 2 × 2 voies de la RN2 entre Laon et Avesnes-sur-Helpe. Porté par l’État et inscrit dans le Pacte pour la réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache, le projet vise notamment à améliorer les liaisons routières et à contribuer au désenclavement du territoire.

Les études sont financées par l’État, la Région Hauts-de-France et le Département de l’Aisne, avec une enveloppe de 8 millions d’euros inscrite au Contrat de Plan État-Région 2023-2027. Pour l’heure, les prochaines étapes porteront donc sur l’étude des variantes de tracé avant une nouvelle phase d’échanges avec le public.