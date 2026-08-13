"Déçus" et "à bout", les pompiers appellent à la mobilisation pour obtenir des moyens

L'incendie est loin d'être éteint. Les sapeurs-pompiers professionnels, "très déçus" par les promesses du ministre de l'Intérieur auquel ils sont venus réclamer plus de moyens Place Beauvau, en pleine saison des feux, ont appelé jeudi à la mobilisation nationale en septembre.

Au cœur d'un été marqué par les mégafeux en France, les neuf syndicats représentatifs des services d'incendie et de secours (Sdis), réunis en intersyndicale, ont été reçus pendant près de deux heures par Laurent Nuñez au ministère de l'Intérieur.

Avec trois revendications principales: obtenir davantage de moyens face à des interventions qui explosent, un recrutement massif de sapeurs-pompiers professionnels - ils sont environ 44.000 actuellement, sans compter les volontaires -, et l'adoption rapide d'un projet de loi de modernisation de la Sécurité civile.

"Le ministre n'est pas au rendez-vous, nous n'avons pas eu de réponse concrète. Nous n'avons aucune affirmation ni sur le financement, ni sur la stratégie de financement, ni sur le contenu du projet de loi", a déploré à la sortie de la rencontre Xavier Boy, porte-parole de l'intersyndicale.

"Depuis des années, les interventions augmentent, les crises se multiplient, les risques et la société évoluent, mais les moyens ne suivent pas", a-t-il regretté.

Les syndicats, "très déçus", ont donc appelé à une "mobilisation intensive" le 29 septembre, à l'occasion de la journée d'action de la fonction publique.

Les pompiers professionnels prévoient auparavant une "manifestation statique" les 26, 27 et 28 septembre, place de la République à Paris, a indiqué à l'AFP David Saquet, d'Unsa Sapeurs-pompiers, écusson "en grève" scratché sur la poitrine.

Projet de loi à la rentrée

Une mobilisation sans attendre des avancées promises par Laurent Nuñez dans le cadre du projet de loi issu d'un "Beauvau de la Sécurité civile". Cette concertation de douze mois lancée mi-2024 devait déboucher sur une ambitieuse loi de modernisation d'un système jugé à bout de souffle, avec des financements supplémentaires à la clé, mais restée lettre morte depuis.

Ce projet de loi sera présenté aux syndicats des sapeurs-pompiers "le 8 septembre", a réagi le ministre de l'Intérieur lors d'un point presse, se félicitant par ailleurs d'"échanges très francs" et de "constats partagés" avec l'intersyndicale.

"Il s'agit notamment de mieux définir les missions des sapeurs-pompiers", qui doivent actuellement intervenir sur des secours à la personne autant que sur des catastrophes ou des incendies, "pour qu'ils se consacrent à leur cœur de métier", a-t-il aussi écrit dans un communiqué publié sur X.

En outre, a écrit Laurent Nuñez, les discussions engagées sur le financement des Sdis "aboutiront rapidement et concrètement, dès le projet de loi de finances 2027, avec l'augmentation des ressources" de ces services.

"On ne veut pas être qualifiés de héros, on veut qu'on nous donne des moyens", avait prévenu auprès de l'AFP Ludovic Goblet, vice-président de la Spasdis-CFTC, avant la rencontre.

L'intersyndicale, qui représente des pompiers "à bout", a également demandé au ministre de l'Intérieur "la création de 21.000 postes de sapeurs-pompiers professionnels".

"Les feux de forêt cet été, qui ont été d'une ampleur exceptionnelle mais qui vont devenir la norme, ont démontré qu'on va droit dans le mur", avait jugé Ludovic Goblet avant la réunion.

"Je comprends" la colère et la déception des pompiers, a également affirmé M. Nuñez. Mais "je ne peux pas m'engager sur des chiffres" avant d'en discuter avec les associations d'élus, a-t-il ajouté, les Sdis étant gérés par les collectivités locales.

Quelque 120.000 hectares ont été parcourus par les flammes en France depuis le début de l'été, selon les estimations provisoires des autorités.