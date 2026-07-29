C'est une anticipation plus que jamais d'actualité. En proie aux feux, les forêts brûlent sous l'été caniculaire. Ils laissent derrière eux une faune et une flore ravagés, ainsi que des habitations sinistrées et des habitants évacués. À Ermenonville, ce risque de feux est pensé depuis cinq ans, et une stratégie des risques d'incendie est mis en place par les services de l’État, la commune de Fontaine-Chaalis, le Service départemental d'incendie et de secours de l'Oise (SDIS 60) et l'Office national des forêts (ONF).



Et l'enjeu est grand : d'une superficie de 3 300 hectares, la forêt domaniale d’Ermenonville est composée pour moitié de peuplements forestiers résineux, sur un sol sableux, identifiés par le SDIS comme «présentant un très haut degré de sensibilité aux feux de forêt». Les enjeux humains et économiques sont également majeurs sur le massif de Fontaine-Chaalis. Entouré de nombreuses communes, fréquenté chaque semaine par des dizaines de milliers d’usagers et voisin de sites emblématiques comme le Parc Astérix, la Mer de Sable, l’Abbaye de Chaalis ou encore l’autoroute A1, le massif présente une forte vulnérabilité en cas d’incendie.

Une citerne pour les pompiers

Installée en novembre 2025, une nouvelle citerne a été inaugurée le 29 juillet, en présence Olivier Brun, sous-préfet de Senlis, et d'Alexis Patria, maire de Fontaine-Chaalis. Cette citerne d'eau de 60 m3 - installée via la mission d'intérêt général de Défense des forêts contre les incendies (DFCI) portée par l'ONF - est enterrée dans la forêt de d'Ermenonville dans le but de «couvrir plus largement le massif en cas d’incendie», précisent les partenaires. L'emplacement de la citerne permettra un approvisionnement en eau sur une partie du massif éloigné des sources déjà existantes. Cet investissement de 34 263 euros a été financé par l’État, via le Fonds vert, à hauteur de 80%, et par l'ONF à hauteur de 20%.

Pour sceller leurs actions, une convention entre la commune de Fontaine-Chaalis, fortement investie sur le sujet, et l’ONF a été signée pour la réalisation de cet investissement.

Des dispositifs déjà en place

L'installation de cette citerne est la continuité de dispositifs installés en forêt d'Ermenonville pour lutter contre les feux. Un véhicule d’intervention rapide de l’ONF équipé d’une citerne mobile de 600 litres est disponible, deux points d’eau mobilisables par le SDIS, une mare forestière mise à disposition par l’ONF et, depuis peu, l’accès à la réserve d’eau de 2 000 m³ du golf de Morfontaine.

En parallèle, la forêt est surveillée. Les patrouilles mises en œuvre par l’ONF, sous la commande des préfets, sont activées en fonction du niveau de risque journalier. Une mission a été confiée par l’État à l'ONF depuis 2022, celle de défendre les forêts contre les incendies de toutes les forêts de France métropolitaine, avec une augmentation de crédits à hauteur de dix millions d'euros et de ressources supplémentaires.