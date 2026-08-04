La Bourgogne-Franche-Comté a recensé 468 procédures collectives au deuxième trimestre 2026, soit une baisse de 8,8% par rapport à la même période de 2025, selon les données d'Altares. Après un début d'année marqué par une forte hausse des défaillances, la tendance s'inverse et place la région parmi les rares territoires français affichant un recul, alors que la moyenne nationale progresse encore.

Cette amélioration repose notamment sur les résultats du Territoire de Belfort (-40%) et du Doubs (-32%), ainsi que sur une baisse observée en Côte-d'Or. En revanche, la situation reste plus difficile en Saône-et-Loire (+11%) et dans la Nièvre (+19%), tandis que l'Yonne connaît une évolution plus irrégulière.

Des fragilités persistantes

Les difficultés demeurent importantes dans plusieurs secteurs d'activité. L'agriculture représente 5% des défaillances régionales, soit deux fois plus que la moyenne nationale, avec une hausse de 37% sur le premier semestre. L'hébergement-restauration enregistre également une progression de 25%, bien supérieure à celle observée à l'échelle du pays. À l'inverse, la construction affiche une baisse de 10% des défaillances, contre 2% au niveau national. Malgré l'amélioration enregistrée au deuxième trimestre, le bilan du premier semestre reste négatif avec 1.138 procédures, en hausse de 4% sur un an.

Dans un contexte national toujours marqué par un nombre record de défaillances, la région présente ainsi une situation contrastée, entre départements en reprise et territoires qui restent sous pression.