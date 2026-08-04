Dix-huit entreprises rejoignent le MEDEF Côte-d'Or





Dix-huit entreprises viennent de rejoindre les rangs du MEDEF Côte-d'Or. Issues de secteurs d'activité variés, ces entreprises viennent enrichir un réseau dont 96 % des adhérents sont des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME). Cette représentativité illustre la diversité du tissu économique local et l'ancrage territorial de ses adhérents.

Un réseau tourné vers l'accompagnement des entreprises

En rejoignant l'organisation patronale, les nouveaux adhérents intègrent un réseau qui favorise les échanges entre dirigeants et le partage d'expériences. Ils peuvent également développer de nouvelles relations professionnelles, trouver des réponses concrètes aux enjeux auxquels leurs entreprises sont confrontées et anticiper les évolutions économiques, sociales et réglementaires. L'organisation met ainsi à leur disposition un cadre propice au partage tout en leur permettant de contribuer au dynamisme du territoire.

Les nouveaux adhérents sont Amazon, Noirot TP, Maison Philippe Le Bon, Lafarge France, Movmedix, Groupe Brador, Sodifalux, Prometal, Publigraph, SBM, Groupe ERTF, C2iP L'Esprit Connecté, Alliance Essentielle, Numaxion, Shop in Dijon, Ellipse Solutions, Arone Audit et Conseil ainsi que CM Consulting - Marketing.





À travers ces nouvelles adhésions, le MEDEF Côte-d'Or poursuit le développement de son réseau et réaffirme sa volonté de fédérer les entreprises du territoire au sein d'un collectif où chaque membre peut s'exprimer, partager ses expériences et agir.



