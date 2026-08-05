À Nancy comme dans les principaux pôles touristiques et urbains de Meurthe-et-Moselle, les hôtels, cafés et restaurants constituent un maillon essentiel de l’économie locale. Le secteur de l’hôtellerie-cafés-restauration (HCR) représente en France 1,5 million de travailleurs en 2025, dont 1,3 million de salariés et 186 000 indépendants. Avec 207 000 entreprises employeuses, il pèse directement sur l’activité des territoires et sur leur capacité à accueillir touristes, visiteurs et clientèle locale.

Pour les professionnels meurthe-et-mosellans, ces chiffres nationaux illustrent les défis du secteur. En France, les HCR ont généré 4,4 millions d’embauches en 2025, soit 16% des déclarations du privé, tandis que 42% de leurs salariés ont moins de 30 ans, contre 24% dans l’ensemble du secteur privé.

Un secteur stratégique pour les territoires

La question dépasse largement la seule restauration. Dans les territoires comme la Meurthe-et-Moselle, la capacité des établissements à recruter conditionne directement l’offre touristique, l’animation commerciale et l’activité des centres-villes. Le niveau de rémunération constitue également un sujet économique : le salaire mensuel brut moyen atteint 2 090 euros dans les HCR, contre 3 060 euros dans l’ensemble du privé. Pour les indépendants, le revenu annuel moyen atteignait 22 600 euros en 2024, soulignant les défis du secteur en matière d’attractivité et de coûts.