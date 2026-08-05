Verkor fait évoluer son leadership

Laurent Debrue, actuellement directeur général délégué et COO, deviendra Président et CEO de Verkor à compter du 1er septembre. Dans le même temps, Benoit Lemaignan, cofondateur et CEO depuis 2020, rejoindra le Conseil de surveillance en tant que vice-chairman. Laurent Debrue assumera la responsabilité globale de l’entreprise et conduira Verkor dans cette nouvelle phase de production industrielle à grande échelle. Après avoir piloté l’industrialisation de la société, le démarrage de la montée en cadence de la Gigafactory de Dunkerque et la préparation de la production commerciale, il dirigera la stratégie de Verkor et sera responsable de sa performance globale. En tant que vice-chairman du Conseil de surveillance, Benoit Lemaignan continuera lui de contribuer au développement à long terme de Verkor en soutenant les partenariats stratégiques, les grandes initiatives de financement et les relations avec les parties prenantes clés. Il restera activement impliqué dans l’accompagnement de l’orientation stratégique et de la vision de l’entreprise.

Cette évolution du leadership vise à accompagner la prochaine phase d’exécution et de croissance de l’entreprise. «Cette évolution reflète la progression naturelle de Verkor, du développement vers l’exécution industrielle. Laurent a joué un rôle clé dans cette trajectoire et je suis convaincu qu’il est la bonne personne pour diriger l’entreprise alors que nous accélérons la production. Dans mon nouveau rôle de Vice-Chairman du Conseil de surveillance, je continuerai à soutenir le développement à long terme de Verkor», déclare Benoit Lemaignan, Vice-Chairman du Conseil de surveillance de Verkor.