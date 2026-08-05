La startup dijonnaise Percevoir rejoint Nuclear Valley





En accueillant six nouveaux membres au cours du mois de juillet 2026, Nuclear Valley poursuit l'élargissement de son réseau. Parmi eux, Percevoir, une deeptech dijonnaise fondée en 2025 par Adrien Frigerio et Kélian This.

Une technologie au service de l'analyse des mesures

Percevoir conçoit des algorithmes capables de transformer des données brutes difficiles à interpréter en informations directement exploitables. Son approche repose sur un outil de « perception artificielle » qui s'intercale entre l'instrument de mesure et l'utilisateur afin de faciliter l'analyse et la prise de décision.

La première application développée par la startup concerne la spectrométrie gamma, utilisée pour la caractérisation des déchets et des procédés radioactifs. À terme, l'entreprise prévoit d'étendre cette technologie à d'autres domaines nécessitant l'automatisation de l'analyse de mesures physiques.





Les solutions mises au point par Percevoir visent à améliorer la qualité des mesures, automatiser l'interprétation de signaux complexes et renforcer la fiabilité des processus industriels. En accélérant l'extraction des informations utiles, elles permettent aux équipes de consacrer davantage de temps à leur expertise et à leurs décisions.

Un réseau de plus de 450 membres

Labellisé par l'État, Nuclear Valley est le seul pôle de compétitivité français consacré aux filières du nucléaire civil et de la défense. Implanté en Bourgogne Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes, il rassemble depuis plus de vingt ans plus de 450 membres, parmi lesquels des start-up, PME, ETI, grands groupes, laboratoires de recherche et organismes de formation.

Le pôle accompagne ses adhérents dans leurs projets de recherche et développement, d'innovation, de financement, de croissance, d'emploi, de formation et de développement économique, en France comme à l'international.



