Gigafactory de Douai : raccordement électrique définitif

Fruit de trois années d'études, de concertation et de travaux, ce raccordement repose sur une liaison électrique souterraine de 13 kilomètres reliant l'usine AESC au poste électrique de Gavrelle. Sa mise en service constitue une nouvelle étape structurante pour le développement de la filière batterie pour véhicules électriques dans les Hauts-de-France et témoigne de l'engagement des acteurs du territoire en faveur de la réindustrialisation.

Cette opération a nécessité une coordination particulièrement étroite entre AESC, RTE et Renault. Depuis le lancement du projet, l'usine AESC bénéficiait d'une alimentation provisoire via les installations électriques de Renault. Pour permettre la bascule vers le raccordement définitif, l'intervention a été réalisée pendant une période d'arrêt de production du site Renault, garantissant ainsi les meilleures conditions de sécurité et d'exploitation.

«Cette mise en service marque une nouvelle étape importante dans le développement de notre usine de Douai. Disposer désormais d'une alimentation électrique dédiée renforce la sécurisation de nos activités et accompagne notre montée en puissance industrielle» témoigne Ayumi Kurose, directeur de l'industrialisation, des projets et des affaires publiques d'AESC France. «La mise en service de ce raccordement définitif est l'aboutissement de trois années de travail collectif et une étape majeure pour le développement industriel du territoire. Elle démontre la capacité de tous les acteurs à se mobiliser autour d'un projet stratégique» commente Pierrick Tanguy, délégué RTE Hauts-de-France.