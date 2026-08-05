La Communauté de communes Bray-Eawy a présenté, lors de son conseil communautaire du 30 juin dernier, un projet porté par la société immobilière Montea sur la zone d'activités économiques (ZAE) du Pucheuil, à Saint-Saëns.

La société belge, également installée en Allemagne et au Pays-Bas prévoit la construction d'un bâtiment industriel de 50 000m2 destiné à accueillir une activité de production et de stockage d'équipements techniques utilisés pour les EPR.

Deux entreprises, agréées par EDF et spécialisées dans la construction et la maintenance de ces installations, étudient actuellement une implantation sur le site. Si l'une d'elles confirme son arrivée, entre 200 cents et 300 cents emplois pourraient être créés. Montea s'est également engagé à réserver deux parcelles aux entreprises Tubao et LDA pour accompagner leur développement local.

Le projet de Montea intervient après l'abandon d'une précédente opération portée par Argan. Une promesse de vente a été signée avec la foncière belge en février 2026. Présenté aux élus, le projet a reçu un accueil favorable, sous réserve de précisions sur les activités qui seront implantées.

Située à la jonction des autoroutes A28 et A29, la zone d'activités bénéficie d'un emplacement privilégié, à 25 minutes de Rouen, une heure d'Amiens et 1h10 du Havre. D'une superficie d'une trentaine d'hectares, elle avait déjà été agrandie d'une dizaine d'hectares en 2018. Le projet de Montea devrait permettre à la collectivité de poursuivre le développement économique de ce secteur.