Un employé français du Club Med en Afrique du Sud, ouvert il y a seulement un mois, est poursuivi pour viol et agression sexuelle sur un client, a indiqué mercredi le parquet sud-africain à l'AFP, confirmant des informations de presse.

Inauguré en juillet à Ballito, station balnéaire proche de Durban sur l'océan Indien, l'établissement est une figure de proue du groupe hôtelier français et le plus grand investissement dans le secteur en Afrique du Sud depuis près d'un demi-siècle, d'après la représentation française à Pretoria.

"L'accusé s'est vu accorder une remise en liberté sous caution de 5.000 rands (environ 250 euros, NDLR). Il est accusé de viol et d'agression sexuelle", a précisé un porte-parole du parquet dans un communiqué dans l'attente d'une audience le 5 octobre.

Les conditions de sa libération sous caution prévoient qu'il remette son passeport à la police, qu'il l'informe de ses déplacements hors de son domicile et qu'il ne communique avec aucun témoin, ajoute-t-il.

L'accusé, âgé de 35 ans, est un GO ("gentil organisateur"), d'après le média sud-africain News24, à savoir un employé menant des activités et des animations pour les clients de l'hôtel.

Il aurait bu de l'alcool avec la victime, un jeune homme de 18 ans, au sein du complexe touristique, avant de l'inviter dans ses quartiers réservés au personnel où il l'aurait violé, d'après le parquet.

Le GO a été arrêté dès le lendemain, le 23 juillet, selon News24.

"Le Club Med prend extrêmement au sérieux toute allégation d'agression sexuelle ou de comportement inapproprié. La sécurité, le respect et le bien-être de nos clients et de nos équipes constituent une priorité absolue", a déclaré le groupe hôtelier dans un communiqué.

"Dès qu'elle a été informée de cette allégation, la direction du resort a immédiatement déclenché ses procédures de gestion de crise et de protection des personnes. Le salarié concerné a été suspendu à titre conservatoire dans l'attente des conclusions des enquêtes en cours", a ajouté le Club Med, disant collaborer "pleinement avec les autorités sud-africaines".

La victime et ses parents, qui l'accompagnaient pendant ces vacances, soupçonnent qu'une drogue a été ajoutée dans son verre à son insu, selon les déclarations d'un représentant de la famille à un média sud-africain.

La victime est canadienne, a précisé le groupe sud-africain de médias locaux Independent.

L'avocat de l'accusé n'a pas donné suite aux sollicitations de l'AFP mais la défense a qualifié la relation sexuelle de consentie auprès d'autres médias.

L'établissement à Ballito représente un investissement estimé à plus de 2 milliards de rands, soit environ 100 millions d'euros.