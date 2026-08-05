Charnay-lès-Mâcon : SOS 71 prépare un pôle médical de 4 500 m²

Le conseil municipal de Charnay-lès-Mâcon a approuvé à l’unanimité la vente d’une parcelle de plus de 10 000 m², située au bout de la Nouvelle Coupée, entre les rues des Petits-Champs et Barthelot-de-Rambuteau. Le terrain sera cédé pour un montant supérieur à 700 000 euros à une SCI liée à SOS 71. Créé en 2018 et actuellement installé rue de la Chapelle, ce cabinet accueille notamment des patients pour des consultations médicales urgentes et traumatologiques.



Une ouverture envisagée en 2028

SOS 71 prévoit d’y développer un pôle médico-social d’environ 4 500 m². Le site devrait réunir des médecins urgentistes et généralistes, ainsi que plusieurs spécialistes, notamment en cardiologie, ophtalmologie et pneumologie. Des professionnels paramédicaux et un espace consacré aux mères, aux enfants et aux familles sont également prévus. Pour la municipalité, ce projet doit contribuer à améliorer l’accès aux soins dans un contexte marqué par les difficultés à obtenir un rendez-vous médical. Si le calendrier se déroule comme prévu, l’ouverture pourrait intervenir en 2028.



