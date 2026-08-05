Une nouvelle saison culturelle va bientôt s'ouvrir à Tergnier. Et le public sera amené à aller à la découverte de figures lumineuses, audacieuses et inspirantes : des héroïnes, des artistes, des présences singulières qui, chacune à leur manière, incarnent la force, la grâce, l’humour ou le mystère. Autant de visages du merveilleux, pensés pour parler à toutes et à tous. Le chanteur Oldelaf assurera l'ouverture de cette saison culturelle 26/27, le vendredi 25 septembre, sans se départir de l’humour qu’on lui connaît et qui n’appartient qu’à lui.

Parmi les têtes d'affiches qu'on retrouvera sur la scène du centre culturel François Mitterrand, citons encore Renan Luce Renan Luce qui revisitera ses chansons dans un concert intimiste et chaleureux. Toujours en chanson, le public retrouvera Nico Ossart, un local de l'étape le 13 octobre. Côté humour, Mahaut Drama, aperçue sur France Inter et dans l'émission Quotidien, interprétera son one-woman-show incisif Drama Queen, le 11 décembre. Et Djamil Le Shlag, lui aussi passé par France Inter et désormais sur Radio Nova, jouera son stand-up nerveux et incarné le 4 juin 2027. Outre ces rendez-vous, la saison culturelle proposera aussi du cabaret, du théâtre ou encore de la musique classique.

Le Festival des Clowns de retour

Cette nouvelle saison sera aussi marquée par le retour du Festival international des Clowns, qui a lieu tous les deux ans. Cette 23e édition incarnera une parenthèse de fantaisie et de poésie, où les rires des petits et des grands se mêleront lors d’un instant partagé. Le Village des clowns reviendra d'ailleurs au Parc Sellier. Un moment fort qui transformera à nouveau la ville en véritable scène à ciel ouvert.