Chaque été, la cathédrale Notre-Dame de Laon s'en trouve illuminée. Conçu par un groupement pluridisciplinaire réunissant Graphics eMotion, IKOÏ Studio, GL events et Lumière de Verre, le parcours 2026 s'articule autour de deux spectacles de vidéo mapping monumentaux sur la façade de la cathédrale Notre-Dame, d'une déambulation lumineuse à travers les rues médiévales et d'une installation artistique dans le jardin de la chapelle des Templiers. Chaque soir, du 7 au 23 août, habitants et visiteurs sont invités à vivre cette nouvelle édition de Couleurs d'Été, une expérience nocturne poétique, rassembleuse et novatrice, révélant le patrimoine laonnois sous un jour inédit.

La façade de la cathédrale de Laon va devenir le théâtre de deux projections monumentales complémentaires de dix minutes chacune, qui se répondent au cours de la soirée. Le premier spectacle intitulé L'Éveil de Laon est une traversée narrative et poétique au cœur des légendes, des monuments et des grandes figures de l'histoire laonnoise. Guidé par la voix et le sillage de Lucia, le monument prend vie à travers dix scènes marquantes à découvrir. Le second spectacle De Pierre et de Verre propose une exploration sensorielle et graphique contemporaine. Le spectacle met en scène la lutte esthétique entre la masse minérale blanche de la cathédrale et la puissance chromatique jaillissant du verre.

Un parcours lumineux jusqu'à la chapelle des Templiers

À la sortie de la cathédrale et de ces deux spectacles, les spectateurs sont invités à poursuivre leur voyage vers le jardin de la chapelle des Templiers grâce à une déambulation scénographiée. Celle-ci passe par la rue du Cloître avec un habillage des éclairages urbains rappelant les teintes des vitraux gothiques (bleus profonds, violets, turquoises, lavandes). Et par la ruelle des Templiers avec l'installation d'un tunnel immersif formant un toit de lumière. Des animations dynamiques y simulent le passage de Lucia, le crépitement de flammes et des motifs géométriques.

Le parcours lumineux débouche dans le jardin de la chapelle des Templiers pour une expérience contemplative inédite avec de l'artisanat d'art par Lumière de Verre : les artistes verriers conçoivent des tableaux lumineux à partir de diapositives de verre cuites et façonnées à la main. Une scénographie au Jardin sera mise en place avec une projection fixe qui enveloppe la chapelle des Templiers et la statue de la Diane chasseresse dans un paysage forestier et lunaire. La façade du Musée accueillera une composition géométrique lumineuse qui fait directement écho aux réseaux de plomb et aux motifs des vitraux. Le tout dans une ambiance sonore immersive qui combine des enregistrements de la nature locale (vent, feuillages) avec les thèmes musicaux du festival et le son signature de Lucia. De quoi en prendre plein les yeux...

Couleurs d'Été tous les soirs du 7 au 23 août 2026 inclus (du lundi au jeudi de 22h à 23h et vendredi, samedi et dimanche de 22h à minuit). Cathédrale de Laon, rue du Cloitre, ruelle des Templiers, cour du Musée et jardin de la Chapelle des Templiers. Tarif : Gratuit et accessible à tous les publics.