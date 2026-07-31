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Metz en août : spectacles, lumières et animations au programme

La Ville de Metz s'anime tout au long du mois d'août avec une programmation estivale riche et variée. Les habitants et visiteurs peuvent profiter de nombreux événements gratuits qui rythment la cité messine. Parmi ces événements, le Festival International Constellations de Metz se poursuit jusqu'au 5 septembre, offrant un parcours diurne accessible tous les jours, ainsi qu'un parcours nocturne les jeudis, vendredis et samedis.


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© La Ville de Metz.

© La Ville de Metz.

Par LGFR
La Gazette Moselle
Publié le 31 juillet 2026

Les Frigos, également gratuits, sont accessibles jusqu'au 6 septembre sur la rue du Général Ferrié, et proposent des animations du mercredi au dimanche. Un autre rendez-vous phare est le spectacle son et lumière Fontaines dansantes, qui revient pour une nouvelle édition. Prévu du 12 juin au 27 septembre, ce show se déroule tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches au Lac aux Cygnes. Les spectateurs pourront admirer des jets d'eau colorés atteignant jusqu'à 14 mètres de hauteur, accompagnés de projections vidéo sur un fond musical. Cette année, le thème choisi est « La Magie s’invite à METZ », promettant une expérience captivante pour tous.

Ainsi, Metz se présente comme une destination incontournable pour profiter de l'été, alliant festivités populaires et spectacles enchanteurs.