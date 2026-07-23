La rançon du succès ! Initialement programmé jusqu’au 26 juillet, le spectacle de son et lumière Terra Loreina 2 du metteur en scène Damien Fontaine, joue les prolongations au château de Fléville-devant-Nancy.

Depuis son ouverture le 25 juin, 18 000 billets ont été vendus et du fait de la forte demande du public, quatre nouvelles dates ont été annoncées (du 29 juillet au 1er août) pour cette création consacrée à Stanislas, le dernier duc de Lorraine.

150 bénévoles

Chaque soir, plus de 150 bénévoles, aux côtés d'une centaine d'artistes et techniciens professionnels, donnent vie à cette fresque immersive mêlant vidéo mapping, performances équestres, effets pyrotechniques, musique originale et des centaines de costumes d'époque.

«Atteindre 18 000 billets vendus est un formidable encouragement pour l'ensemble des équipes. Cette prolongation est avant tout une réponse à l'enthousiasme du public, que nous remercions chaleureusement pour sa confiance», assure Damien Fontaine.

Toutes les infos et réservation sur le : https://terra-loreina.fr