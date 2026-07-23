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Le camion «L'Aventure du vivant» fera étape aux Terres de Jim à Metz-Magny

Le camion «L'Aventure du vivant», dispositif itinérant dédié à la découverte des formations et des métiers de l’enseignement agricole, fera étape aux Terres de Jim, du 11 au 13 septembre 2026 à Metz-Magny. Cette présence s'inscrit dans le cadre de la plus grande fête agricole de plein air d'Europe.

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© Le camion «L'Aventure du vivant».

© Le camion «L'Aventure du vivant».

Par S.M
La Gazette Moselle
Publié le 23 juillet 2026 - Mis à jour le 23 juillet 2026

Organisées du 11 au 13 septembre, les Terres de Jim proposeront des animations autour de l'agriculture, de la gastronomie, du patrimoine, des compétitions, des concerts et des activités familiales. Plus grand événement agricole de plein air d’Europe, cette 12e édition accordera une place toute particulière à la jeunesse avec, dès l’ouverture, une journée entièrement consacrée aux publics scolaires, le vendredi 11 septembre 2026. 

Une immersion dans les métiers du vivant 

Durant trois jours, le public, des jeunes aux familles, pourra découvrir les formations et les métiers de l'enseignement agricole à travers plusieurs animations. Le camion «L'Aventure du vivant» proposera notamment un simulateur de conduite d'engin agricole, des casques de réalité virtuelle et des ateliers interactifs. Les visiteurs auront également l'occasion d'échanger avec des enseignants, des professionnels et des apprenants afin d'en apprendre davantage sur les parcours de formation et les débouchés des métiers du vivant. 

Le camion sera accessible le vendredi de 9 h à 17 h pour les professionnels et les scolaires, puis le samedi et le dimanche de 10 h à 18 h. 