Organisées du 11 au 13 septembre, les Terres de Jim proposeront des animations autour de l'agriculture, de la gastronomie, du patrimoine, des compétitions, des concerts et des activités familiales. Plus grand événement agricole de plein air d’Europe, cette 12e édition accordera une place toute particulière à la jeunesse avec, dès l’ouverture, une journée entièrement consacrée aux publics scolaires, le vendredi 11 septembre 2026.

Une immersion dans les métiers du vivant

Durant trois jours, le public, des jeunes aux familles, pourra découvrir les formations et les métiers de l'enseignement agricole à travers plusieurs animations. Le camion «L'Aventure du vivant» proposera notamment un simulateur de conduite d'engin agricole, des casques de réalité virtuelle et des ateliers interactifs. Les visiteurs auront également l'occasion d'échanger avec des enseignants, des professionnels et des apprenants afin d'en apprendre davantage sur les parcours de formation et les débouchés des métiers du vivant.

Le camion sera accessible le vendredi de 9 h à 17 h pour les professionnels et les scolaires, puis le samedi et le dimanche de 10 h à 18 h.