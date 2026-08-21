Jérôme Seguy, secrétaire général de la préfecture de la Moselle et sous-préfet de l’arrondissement de Metz, a assisté à cette finale. Au-delà de la compétition, cette journée a été l’occasion de mettre en avant le travail des agriculteurs et d’échanger sur les réalités auxquelles le secteur est confronté.

Les discussions avec le président des Jeunes Agriculteurs de Moselle ont notamment porté sur la sécheresse et les restrictions d’eau actuellement en vigueur. Les démarches administratives et le réseau France Services Agriculture ont également été évoqués, avec l’objectif de faciliter l’accompagnement des exploitants.

Les agriculteurs au cœur des échanges

Les dispositifs de soutien proposés par l’État ont également été présentés. Ils comprennent notamment une aide d’urgence pour les producteurs de céréales, la prise en charge de cotisations sociales pour les exploitants les plus en difficulté et des mécanismes destinés à compenser l’impact du coût des engrais. Le concours de labour a ainsi été l’occasion de réunir les acteurs du monde agricole et d’échanger sur les enjeux auxquels le secteur est aujourd’hui confronté.