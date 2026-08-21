Organisées à l’occasion des 10 ans du GIEE « Agroforesteries en Normandie », ces rencontres sont proposées par l’Association pour une Dynamique Agroforestière en Normandie (ADAN). Elles permettront de découvrir des projets très différents, depuis les plantations récentes jusqu’aux systèmes installés depuis plus de 15 ans, en grandes cultures comme en polyculture-élevage.

Les agriculteurs présents partageront leur expérience, leurs choix et les difficultés rencontrées au fil des projets. Les visiteurs pourront également découvrir les résultats de dix années d’expérimentation, notamment sur la gestion des plantations, les interactions entre arbres et cultures et les aspects techniques et économiques.

Sept exploitations à découvrir

Le mercredi 9 septembre, les visites commenceront au GAEC Debou, à Saint-Pierre-du-Mesnil, avec une plantation récente au sein d’un élevage bovin laitier. L’exploitation du lycée agricole de Chambray, à Mesnil-sur-Iton, et celle de Pierre Lelong, à Cailleville, compléteront la journée.

Le jeudi 10 septembre, quatre autres rendez-vous seront proposés au GAEC de la Ferme des Pâtures, au Val-Doré, à la SCEA Pierre Gegu, à Villiers-en-Desœuvre, à la Ferme des Ruelles, à Tilly, et sur l’exploitation d’Édouard Caffin, à Bouchevilliers. Haies, plantations intraparcellaires, systèmes anciens ou projets plus récents : chaque exploitation présentera une approche différente de l’agroforesterie.

Les visites auront lieu de 9 h à 18 h sur les deux journées. Une occasion pour les professionnels comme pour les personnes intéressées par ces pratiques agricoles de découvrir concrètement ce qui se passe sur le terrain et d’échanger directement avec ceux qui les mettent en œuvre.



