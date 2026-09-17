Condé-en-Brie : Un producteur de foie gras ouvre ses portes au public

Le patrimoine français réside aussi dans sa gastronomie. À l’initiative du CIFOG (Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras), près d’une vingtaine de producteurs des principales régions de production ouvriront leurs portes les 18 et 19 septembre. Pour la première fois, les Hauts-de-France seront représentés, avec un élevage participant : Canardise des 3 Vallées situé à Condé-en-Brie dans le sud de l'Aisne. Cet élevage invite les visiteurs à venir découvrir l’exploitation familiale ainsi que les métiers d’éleveurs et producteurs de canards à foie gras.

Découverte des métiers

Le vendredi 18 septembre, l’exploitation accueillera 210 scolaires pour des ateliers pédagogiques et culinaires. Le samedi 19 septembre, ce sera au tour du grand public de découvrir l’exploitation avec la possibilité de participer à un atelier culinaire de 17h à 19h, puis à la soirée agri-culturelle, sur réservation. Au programme : un repas fermier suivi d’une soirée contes, pour partager un moment chaleureux autour des savoir-faire locaux. Éleveurs, producteurs, transformateurs et producteurs de foie gras depuis 1995, les Canardises des 3 Vallées assurent sur place l’élevage, l’engraissement et la transformation de leurs canards. Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site internet de l'événement.