Somme : Cristal Union lance sa campagne betteravière 2026-2027

Après un printemps et un été marqués par une sécheresse sévère, cinq épisodes successifs de canicule et un développement inhabituel des ravageurs et maladies, les rendements betteraviers sont envisagés à la baisse. Face à cette situation hors normes, la coopérative s’est mobilisée dès l’été pour définir un plan d’actions agricole, industriel, logistique et commercial à la hauteur.

Les premières estimations font état d’une baisse des rendements de 25% en France, avec de fortes disparités entre les parcelles. Le sud de Paris, l’Aube et le sud de la Marne figurent parmi les secteurs les plus touchés, tandis que la Seine-Maritime, la Somme et les zones irriguées du Pithiverais sont moins affectées. «Nos sites sont prêts et nos équipes déploient une organisation à la hauteur de cette campagne hors norme. Depuis plus de quinze ans, nous investissons pour rendre nos usines plus efficientes énergétiquement et pour préserver l’eau, point si essentiel en cette année de sécheresse. Et nous avons une avance notable en la matière», assure Xavier Astolfi, directeur général de Cristal Union qui figure parmi les premiers producteurs européens de sucre, d’alcool, de bioéthanol et d’alimentation animale.

S'organiser et adapter les rendements

Avec plus d’un quart de matière première en moins par rapport à la campagne précédente, la campagne 2026-2027 ne devrait pas dépasser 100 jours au niveau national. Cristal Union a réorganisé ses pratiques pour traiter une matière première moins abondante et de qualité très variable.

En usine, les procédés industriels sont adaptés afin de garantir au maximum la régularité et l’efficience d’installations qui auront à transformer une matière première particulièrement hétérogène. «Bien que la betterave soit une plante particulièrement résiliente, elle n’a pas pu résister à une conjonction d’adversités totalement inédite. La mobilisation précoce de nos équipes et la réorganisation de notre fonctionnement nous permettent d'aborder cette campagne dans les meilleures conditions possibles dans le contexte», ajoute Olivier de Bohan, Président de Cristal Union pour qui l'objectif demeure de valoriser au mieux la production des adhérents et soutenir la rémunération des betteraves dans ce contexte agricole inédit.