À La Neuville-lès-Dorengt, les participants ont récemment pu observer 30 variétés de maïs et leurs comportements au champ, notamment après les épisodes orageux. À Billy-sur-Ourcq, les essais consacrés à la luzerne ont porté sur 34 modalités. Après quatre coupes, les rendements s’établissent entre 8,8 et 13,2 tonnes de matière sèche par hectare. Ces observations fournissent aux exploitants des références concrètes pour comparer les variétés et les mélanges, avec un enjeu direct sur la production de fourrage, l’autonomie alimentaire des élevages et les coûts liés aux achats extérieurs.

Les fourrages au cœur des enjeux agricoles

À l’échelle nationale, le choix des espèces et des variétés fourragères constitue un levier important pour maîtriser les charges des exploitations d’élevage. Le rendement à l’hectare, la régularité des récoltes et l’adaptation aux conditions climatiques influencent directement la quantité de fourrage disponible et donc les besoins d’achat. Dans les territoires d’élevage, ces paramètres peuvent également contribuer à renforcer l’autonomie alimentaire et à sécuriser les équilibres économiques des exploitations.