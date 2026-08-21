Une très belle première saison pour Les melons de Saint-Quentin

Cet été, il n’aura pas fallu longtemps pour que les amateurs de melons deviennent des clients réguliers du stand de Bruno Cavenne, producteur installé sur le marché du centre-ville de Saint-Quentin. «Bon», «très bon», «tellement bon»… les commentaires élogieux fusent pour le plus grand bonheur du producteur des melons de Saint-Quentin, des jardiniers amateurs s’arrêtent volontiers pour discuter techniques de culture : «nous avons essayé dans notre jardin sans grande réussite».

Cultivés en plein champ

Plus habitué à discuter rendements du blé, le producteur apprécie ce contact direct avec les consommateurs et partage la satisfaction de cette première expérience dans la culture du melon. Et c’est justement parce que les semences de blé n’ont pas levées correctement que l’agriculteur a cherché en début d’année, une solution de repli, une filière courte, un produit à forte valeur ajoutée... et aussi surprenant que cela puisse paraître, le melon cochait toutes les cases. Pour cette première année, Bruno Cavenne s’est limité à mille pieds achetés à la serre locale et pour le producteur, qui a assuré la récolte au quotidien, ce choix s’est avéré être la juste mesure, une mesure «à taille humaine».

À la carte

Environ 150 melons sont cueillis en soirée pour être vendus dès le lendemain. Une vente privilégiée en circuit court, mais le produit estampillé «melon de Saint-Quentin», repéré par les Vergers Tellier, a très vite franchi la frontière de l’Aisne en direction du Nord. Bruno Cavenne peine encore à y croire mais il a vu son melon figurer en bonne place sur la carte d’été de restaurateurs conquis par la qualité du produit.

La saison se termine et déjà les habitués se renseignent pour savoir si l’été prochain ils retrouveront les melons de Saint-Quentin sur leur marché … Bruno Cavenne les rassure, il est bien décidé à poursuivre la belle aventure.