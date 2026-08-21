Meuse : le défi de la transmission des élevages s’accélère

En Meuse, la transmission des exploitations d’élevage est devenu un enjeu économique majeur pour les agriculteurs proches de la retraite. À Brabant-en-Argonne, la Chambre d’agriculture met en avant l’accompagnement du programme régional Ambition Éleveurs, qui aide les exploitants à préparer leur départ tout en maintenant la viabilité de leur ferme et une organisation du travail adaptée. Le parcours comprend un conseil stratégique ou technico-économique individualisé, un suivi de l’exploitation et une aide aux investissements pour accompagner son évolution avant la transmission. La Chambre d’agriculture de la Meuse assure l’animation départementale du dispositif, suit six fermes de démonstration et coordonne neuf structures habilitées. Elle joue également le rôle de guichet unique pour les exploitations souhaitant rejoindre le programme, avec un objectif clair : faciliter la reprise des fermes et préserver l’activité agricole dans les territoires ruraux.

La transmission agricole est stratégique

Le programme Ambition Éleveurs vise à accompagner 2 000 exploitations dans le Grand Est d’ici 2028, en combinant conseil et soutien financier. Cette approche traduit un enjeu plus large pour l’agriculture française : anticiper les départs à la retraite, préserver le potentiel productif des exploitations et rendre les reprises suffisamment solides pour assurer leur pérennité. Pour les territoires ruraux, la transmission ne concerne donc pas seulement le patrimoine agricole. Elle conditionne aussi le maintien d’une activité économique, des filières d’élevage et de l’utilisation productive du foncier.