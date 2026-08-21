La Bourse de Paris en légère hausse, mais prudente

La Bourse de Paris évolue dans le vert vendredi, mais reste prudente en cette fin de semaine, entre tensions persistantes sur les marchés obligataires et prix du pétrole élevé.

Vers 10H20 heure de Paris (08H20 GMT), l'indice CAC 40 prenait 0,14% à 8.465,16 points. La veille, l'indice CAC 40 avait fini en baisse de 0,57% à 8.453,09 points.

"Les marchés terminent la semaine sur une note plus fragile après que le calme relatif du début du mois d'août a été perturbé par une nouvelle pression sur les marchés obligataires mondiaux, une nouvelle hausse des prix du pétrole et une incertitude croissante concernant la prochaine décision de la Réserve fédérale", résume Daniela Hathorn, analyste pour Capital.com.

Le soulagement suscité jeudi par l'annonce du Trésor américain d'un renforcement de ses rachats d'obligations à long terme, portés à 4 milliards de dollars au moins par opération contre 2 milliards auparavant, a été largement effacé.

En parallèle, "le pétrole a encore compliqué la situation", poursuit Mme Hathorn.

Le prix du Brent, la référence mondiale du brut, se stabilise autour des 94 dollars le baril vendredi, après avoir nettement progressé sur la semaine.

"L'optimisme concernant une résolution du conflit entre les États-Unis et l'Iran s'est dissipé" et "les perturbations autour du détroit d'Ormuz restent sans solution", rappelle Daniela Hathorn.

"Les États-Unis se préparent à mettre en place de vastes mesures visant à isoler davantage l'économie iranienne", note Soojin Kim, analyste pour MUFG.

Dans un long message sur son réseau Truth Social, Donald Trump a annoncé mercredi lancer contre Téhéran "l'opération économique la plus écrasante jamais entreprise", exigeant que cessent "contrebande de pétrole, échange de devises (et) transferts de liquidités".

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a averti jeudi que les pays qui ne soutiendraient pas cette offensive seraient considérés comme étant "contre nous". Les États-Unis devraient détailler le dispositif lundi.

STMicroelectronics dans le vert

Le spécialiste des semi-conducteurs STMicroelectronics s'inscrivait en hausse de 1,50% à 43,64 euros vers 10H20 heure de Paris vendredi.

Ce mouvement s'inscrit dans une rotation sectorielle au sein de la technologie: après avoir privilégié d'autres segments, les investisseurs reviennent vers les fabricants de semi-conducteurs, au détriment notamment des éditeurs de logiciels, où des prises de bénéfices sont observées.

Capgemini s'inscrivait ainsi en baisse de 1,41% à 108 euros vers 10H20.

Euronext CAC40