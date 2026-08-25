À Laon, un nouveau showroom Cuisines Références ouvre ses portes sous la direction de Clément Dieu, entrepreneur qui a passé 15 années dans le secteur des cuisines équipées. Ce nouveau lieu expose sept cuisines, un espace salle de bains, un dressing et un salon pour faire découvrir l'univers de cette enseigne, créée en 1989, comptant 110 magasins répartis en France et réalisant un chiffre d’affaires réseau de 73 millions d’euros en 2025. L'entreprise entend être acteur de proximité. «Cuisines Références défend une proximité humaine, fondée sur l'écoute, le conseil et un accompagnement personnalisé à chaque étape du projet, de la conception jusqu'à la pose», explique l'enseigne.



Pour concrétiser cette ouverture, Clément Dieu a bénéficié de la Bourse aux Talents du groupe FBD (dont fait partie Cuisines Références) pour financer une partie de son projet. Ce dispositif, destiné aux professionnels expérimentés souhaitant rejoindre le réseau, prend la forme d'un prêt, remboursable uniquement après le remboursement du prêt bancaire ayant financé le projet. «Au-delà de cette aide au financement, les nouveaux affiliés bénéficient d'un accompagnement personnalisé à chaque étape de leur projet, de la création du magasin à son ouverture», précise l'entreprise.



